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Лавров встретится с коллегой из КНДР
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Глава российского МИД встретится с коллегой из КНДР 10 апреля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 10 апреля переговоры с главой МИД КНДР Ли Ён Хо, стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове и экономическое сотрудничество, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"В ходе встречи глав МИД России и КНДР в Москве планируется обсудить актуальные проблемы двустороннего сотрудничества, включая развитие политического диалога и торгово-экономической кооперации", — сообщили в МИД РФ.
Кроме того, говорится в документе, планируется обсудить вопросы внешнеполитического взаимодействия России и КНДР, которое является важным фактором в деле поддержания мира и стабильности в СВА.
"Состоится обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке, ход реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также перспективы формирования новой архитектуры безопасности в АТР", — говорится в документе.
Также важное место в повестке дня предстоящих переговоров будет отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования, в том числе в контексте наметившихся позитивных тенденций в развитии обстановки в указанном субрегионе.
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