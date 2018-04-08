Лавров встретится с коллегой из КНДР

Глава российского МИД встретится с коллегой из КНДР 10 апреля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 10 апреля переговоры с главой МИД КНДР Ли Ён Хо, стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове и экономическое сотрудничество, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи глав МИД России и КНДР в Москве планируется обсудить актуальные проблемы двустороннего сотрудничества, включая развитие политического диалога и торгово-экономической кооперации", — сообщили в МИД РФ.

Кроме того, говорится в документе, планируется обсудить вопросы внешнеполитического взаимодействия России и КНДР, которое является важным фактором в деле поддержания мира и стабильности в СВА.

"Состоится обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке, ход реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также перспективы формирования новой архитектуры безопасности в АТР", — говорится в документе.

Также важное место в повестке дня предстоящих переговоров будет отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования, в том числе в контексте наметившихся позитивных тенденций в развитии обстановки в указанном субрегионе.