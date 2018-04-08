Скрипалям предложат сменить имена и переехать в США 

Бывший советский разведчик, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия сменят имена и переедут в США. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. По их данным, такое решение приняли совместно британская Ми-6 и американское ЦРУ. Спецслужбы уверены, что «в США меньше вероятность убийства Скрипалей, их легче будет защитить». Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта. Лондон бездоказательно обвинил в этом Москву. Сообщения об этом деле остаются в топе новостного агрегатора СМИ2.