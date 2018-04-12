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США нашли доказательства химатаки в Сирии
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США нашли доказательства химатаки в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Образцы анализов жертв предполагаемой химической атаки в сирийской Думе показали положительный результат. Об этом сообщает телеканал MSNBC NEWS со ссылкой на американских чиновников.
По информации СМИ, у США есть анализы крови и мочи людей, проживавших в районе химатаки. Образцы дали положительный результат на хлор и нервно-паралитическое вещество. Однако анализы не показывают, использовался ли при атаке газ зарин.
Американская сторона считает, что за химатакой стоит сирийский режим, однако ждет заключения от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Ее эксперты прибудут в Сирию в субботу, 14 апреля.
Ранее, 11 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что Москва причастна к химической атаке в Сирии.
Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее появились сообщения, что на Думу сброшена хлорная бомба, также распространилась информация о применении нервно-паралитического газа.
Дамаск все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.
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