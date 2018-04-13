Ещё
Хейли высказалась о сроках ответа на «химатаку» в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хейли высказалась о сроках ответа на «химатаку» в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли высказалась о сроках ответных мер Вашингтона в отношении Сирии, которая, как утверждают западные страны, якобы применила химическое оружие.
«С такими решениями не спешат», — приводит ее слова РИА «Новости».
Хейли также сказала, что США, Франция и Британия «провели анализ информации» и уверены, что «химатака» в сирийской Думе имела место. «Произошла ли химическая атака? Да. США проанализировали, и да, она была. Великобритания проанализировала — да, была. Франция проанализировала — да, она была», — заявила она, подчеркнув, что «три отдельных анализа пришли к одному».
В свою очередь глава МИД Сергей Лавров говорил, что у России есть неопровержимые данные, согласно которым предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб.
Ранее в пятницу сообщалось, что Москва по всем каналам призывает Вашингтон не горячиться вокруг ситуации в Сирии, чтобы не допустить взрывоопасной ситуации.
Перед этим The New York Times со ссылкой на неназванные источники сообщила, что глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис призвал президента страны Дональда Трампа не принимать поспешное решение об ударе по Сирии под предлогом якобы имевшего место применения химоружия.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Захарова заявила об отведенной Европе роли бэк-вокала Кадыров нашел замену Telegram Зюганов попал в реанимацию
Комментарии  Ещё 102 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»468
Россия отказывается от SWIFT121
Умер юморист Андрей Жмакин72
В России решили избавиться от двух министерств130
Определен самый богатый член кабмина48
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение