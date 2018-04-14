Эксперты ОЗХО приступят к проверке сообщений о «химатаке» в Думе

Эксперты независимого международного органа должны будут выяснить, действительно ли в городе Дума было применено химическое оружие, как считает ряд западных стран, или же эти сообщения не соответствуют действительности и являются постановкой, как убеждены в России

Ранее с требованием отправить на место возможного химического инцидента специалистов ОЗХО выступила Россия. Сирия направила в штаб-квартиру организации в Гааге официальное приглашение с гарантиями безопасности для ее персонала. В ОЗХО ответили на него согласием, и, как сообщили РИА Новости осведомленные источники, в четверг из Нидерландов вылетела первая группа специалистов, а вторая присоединилась к ним в пятницу.

С четверга в сирийской Думе работает российская военная полиция. Как подчеркнули в Минобороны РФ , она является «гарантом соблюдения правопорядка в городе».

Ранее специалисты организации дважды подвергались нападению со стороны радикальных сил в Сирии — в августе 2013 года и в мае 2014 года.

План действий

Миссия по установлению фактов (Fact Finding Mission) использования химического оружия была создана еще в 2014 году, с тех пор специалисты несколько раз выезжали в САР и за ее пределы для проверки информации о возможных инцидентах.

В мандат миссии не входит установление виновных в той или иной химической атаке. Эксперты ОЗХО собирают почву с места предполагаемого инцидента, а также берут биохимические анализы у пострадавших.

Как правило, специалисты организации разделяют пробы на несколько частей, которые затем отправляют на исследование в независимые лаборатории. Их местонахождение не разглашается, вся информация о процессе обработки данных является конфиденциальной. Кроме того, эксперты миссии проводят беседы с потенциальными свидетелями инцидентов, в том числе, с медицинскими работниками, которые оказывали помощь пострадавшим.

Зачастую специалисты ОЗХО не могут оперативно прибыть на места предполагаемых атак. Так, на этот раз эксперты начнут работу в Сирии только спустя неделю после появления сообщений о химическом заражении. Это может осложнить сбор материалов на земле, так как ряд химикатов, например, хлор, улетучивается очень быстро, другие соединения более устойчивы к воздействию окружающей среды.

"На грани"

Сообщения о возможной химической атаке 7 апреля, доказательств которой так и не было представлено, привела к беспрецедентной эскалации ситуации в регионе. Президент США Дональд Трамп , который еще пару недель назад заявлял о скором выводе американских военных из Сирии, пригрозил нанести удар по сирийской территории.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

Посол РФ в Ливане Александр Засыпкин предупредил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии. Ответ Трампа не заставил себя долго ждать. Рано утром по вашингтонскому времени американский президент написал в своем Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и „умные“.

Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы „предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента“.

В Москве подобные заявления назвали безответственными. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, „умные ракеты“ США могут уничтожить все доказательства применения химоружия в Сирии. Как пояснил РИА Новости источник в российском внешнеполитическом ведомстве, существует риск прямого военного столкновения между РФ и США в Сирии, и он выше, чем был еще недавно.

Спустя сутки Трамп уточнил свои заявления: он заверил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти „либо очень скоро, либо совсем не скоро“. В администрации Белого дома и Пентагоне точные сроки начала возможной операции также не оглашают: согласно их заявлениям, окончательное решение еще не принято. Но, по всей видимости, действовать Соединенные Штаты будут не в одиночку: контуры предполагаемой атаки на Сирию Вашингтон обсуждает вместе с Лондоном и Парижем.

В любом случае, США уже начали стягивать силы к Сирии. Ранее стало известно, что американский эсминец Donald Cook, оснащенный ракетами Tomahawk, приблизился к сирийскому городу Тартус . Кроме того, сообщалось, что к берегам Сирии направляется авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Harry Truman и десятком боевых кораблей.

Меры предосторожности предпринимают в сфере гражданской авиации. Европейский оператор воздушного движения Eurocontrol ранее распространил уведомление для авиакомпаний о „риске возможной военной акции в Восточном Средиземноморье“. Ряд авиакомпаний, в частности, Air France , изменили маршруты следования авиалайнеров в этом регионе.

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