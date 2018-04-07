Посольство России: смерть Глушкова имеет для Москвы политическое измерение 

Посольство России планирует запросить встречу с главой полиции Лондона и попросить предоставить детальную информацию о ходе расследования смерти экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова. Об этом говорится в заявлении посольства.
«Как известно из британской прессы, смерть российского гражданина произошла при весьма странных и загадочных обстоятельствах сразу после отравления семьи Скрипалей. Посол планирует воспользоваться советом Форин-офиса и запросить встречу с главой полиции Лондона с тем, чтобы предложить британской стороне проинформировать нас детально о ходе расследования», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что для России это «убийство носит не только криминальное, но и политическое измерение».
В посольстве также сообщили, что получили от МИД Британии ноту относительно смерти Глушкова, однако она не содержит никакой информации.
Ранее в Скотленд-Ярде заявили, что не наблюдают связи между отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и смертью соратника Бориса Березовского Николая Глушкова.