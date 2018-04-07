Посольство России: смерть Глушкова имеет для Москвы политическое измерение

Посольство России планирует запросить встречу с главой полиции Лондона и попросить предоставить детальную информацию о ходе расследования смерти экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова . Об этом говорится в заявлении посольства.

«Как известно из британской прессы, смерть российского гражданина произошла при весьма странных и загадочных обстоятельствах сразу после отравления семьи Скрипалей. Посол планирует воспользоваться советом Форин-офиса и запросить встречу с главой полиции Лондона с тем, чтобы предложить британской стороне проинформировать нас детально о ходе расследования», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что для России это «убийство носит не только криминальное, но и политическое измерение».