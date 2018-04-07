Россия раскритиковала ноту МИД Британии

Российская дипмиссия раскритиковала ноту МИД Британии по смерти Глушкова

Убийство экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова для России имеет не только криминальное, но и политическое измерение, посол РФ в Британии Александр Яковенко запросит встречу с главой полиции Лондона и попросит Скотланд-Ярд детально проинформировать российскую сторону о ходе расследования. С таким заявлением выступило в субботу вечером посольство РФ в Лондоне.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в марте. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает его смерть "необъяснимой". При этом полиция заявила, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.

"Как известно из британской прессы, смерть российского гражданина произошла при весьма странных и загадочных обстоятельствах сразу после отравления семьи Скрипалей. Посол планирует воспользоваться советом Форин-офиса и запросить встречу с главой полиции Лондона с тем, чтобы предложить британской стороне проинформировать нас детально о ходе расследования. Для России это убийство носит не только криминальное, но и политическое измерение", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.

Посольство сообщило, что только что получило ноту МИД Британии относительно смерти Глушкова, однако эта нота оказалась фактически бессодержательной.

"Посольство признательно за полученный ответ, однако нота не содержит никакой информации, кроме отсылки нас к полиции Лондона в случае, если у нас есть вопросы. Посольство задавало лишь один вопрос британским властям — детально информировать нас о ходе расследования гибели российского гражданина. Именно на этот вопрос не получен ответ ни от полиции, ни от Форин-офиса, что не может не вызывать сожалений", — отмечает посольство.