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Россия раскритиковала ноту МИД Британии
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Российская дипмиссия раскритиковала ноту МИД Британии по смерти Глушкова 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: Reuters
Убийство экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова для России имеет не только криминальное, но и политическое измерение, посол РФ в Британии Александр Яковенко запросит встречу с главой полиции Лондона и попросит Скотланд-Ярд детально проинформировать российскую сторону о ходе расследования. С таким заявлением выступило в субботу вечером посольство РФ в Лондоне.
Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в марте. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает его смерть "необъяснимой". При этом полиция заявила, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.
"Как известно из британской прессы, смерть российского гражданина произошла при весьма странных и загадочных обстоятельствах сразу после отравления семьи Скрипалей. Посол планирует воспользоваться советом Форин-офиса и запросить встречу с главой полиции Лондона с тем, чтобы предложить британской стороне проинформировать нас детально о ходе расследования. Для России это убийство носит не только криминальное, но и политическое измерение", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Посольство сообщило, что только что получило ноту МИД Британии относительно смерти Глушкова, однако эта нота оказалась фактически бессодержательной.
>> Посол России обвинил Британию в игнорировании запросов по делу Глушкова
"Посольство признательно за полученный ответ, однако нота не содержит никакой информации, кроме отсылки нас к полиции Лондона в случае, если у нас есть вопросы. Посольство задавало лишь один вопрос британским властям — детально информировать нас о ходе расследования гибели российского гражданина. Именно на этот вопрос не получен ответ ни от полиции, ни от Форин-офиса, что не может не вызывать сожалений", — отмечает посольство.
"Со времени его смерти прошел уже практически месяц и, как и в случае с отравлением Скрипалей, британская сторона не предоставляет никакой информации. После наших неоднократных обращений, нам не остается ничего, кроме как предположить, что, скорее всего, это делается преднамеренно", — говорится в заявлении.
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