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Российское посольство считает отказ в визе Виктории Скрипаль политическим
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Российское посольство считает отказ в визе Виктории Скрипаль политическим
РИА Новости
1 час назад
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. ОТКАЗ В БРИТАНСКОЙ ВИЗЕ ВИКТОРИИ СКРИПАЛЬ НОСТИТ ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННЫЙ ХАРАКТЕР И ВЫЗЫВАЕТ МНОГО ВОПРОСОВ — ПОСОЛЬСТВО
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