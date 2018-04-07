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Российское посольство считает отказ в визе Виктории Скрипаль политическим
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Российское посольство считает отказ в визе Виктории Скрипаль политическим 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ОТКАЗ В БРИТАНСКОЙ ВИЗЕ ВИКТОРИИ СКРИПАЛЬ НОСТИТ ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННЫЙ ХАРАКТЕР И ВЫЗЫВАЕТ МНОГО ВОПРОСОВ — ПОСОЛЬСТВО РФ
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