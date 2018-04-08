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Небензя рассказал о новых фактах в деле Скрипаля
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Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Новые факты, которые появляются в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, могут полностью перевернуть ситуацию с расследованием этого инцидента. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью, фрагмент которого вышел в эфир Первого канала в субботу.
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"Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело… У меня вообще в последнее время возникает вопрос — а был ли мальчик", — сказал Небензя.
4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери (Великобритания), по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
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