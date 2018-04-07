«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»

Семь членов экипажа российского рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, получили административные штрафы и были отпущены. Под стражей остается лишь капитан Владимир Горбенко. Конфликт между Россией Украиной вокруг судна вскрыл новый пласт вопросов в отношениях двух стран — на этот раз вокруг морского права. «Газета.Ru» разобралась, как может ответить Москва и к каким последствиям это приведет для Киева.

Суд в Мариуполе наложил административные штрафы на семерых российских моряков, которые ранее были задержаны украинскими пограничниками в Азовском море. Однако под стражей продолжает находиться капитан судна «Норд» Владимир Горбенко. Накануне, 6 апреля, Херсонский городской суд принял решение оставить его в СИЗО до 31 мая.

Альтернативой содержания под стражей определен залог в размере 35 тыс. 240 гривен (это около $13,5 тыс.). Во время содержания под стражей у капитана было два гипертонических криза, обострились проблемы с сердцем, прямо из зала суда его доставили в больницу.

24 марта судно «Норд» вышло из Керчи для промысла рыбы. Все 10 членов экипажа имели российские паспорта, выданные в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Уже на следующий день «Норд» был задержан в Азовском море украинскими пограничниками для проверки документов.

Поскольку украинские власти не признают как присоединения Крыма, так и документы, выданные после референдума, у пограничников возник целый ряд вопросов. Во-первых, паспорта, с их точки зрения, являются недействительными, а, значит, все разрешительные документы на рыболовство также не имеют законной силы. Во-вторых, моряков обвиняют в нарушении порядка въезда на — как Киев называет Крым — «временно оккупированную территорию».

Но больше всего претензий у пограничников к капитану судна Владимиру Горбенко. Ему инкриминируют статью «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Эта статья подразумевает до 5 лет лишения свободы. Дело в том, что согласно действующему украинскому законодательству, любое судно должно запросить разрешение, прежде чем выйти в море.

Дальше «Норд» был отконвоирован в порт Бердянска , где и находился под арестом вместе со своим экипажем. Рыбакам запрещали сходить на берег, а на запрос о снабжении продуктами, водой, топливом и электричеством ответа они не поступало. Медицинская помощь, которую попросили моряки, также была оказана не сразу. Однако через некоторое время врачей скорой помощи к ним все же пропустили.

У нескольких членов экипажа поднялось давление и возникли проблемы с сердцем.

Разумеется, на этот инцидент отреагировала российская сторона. Министерство иностранных дел России потребовало освободить судно и вернуть его владельцу. «Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты. Экипаж имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и работал в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства», — заявила представитель МИД Мария Захарова

Выезжал ли на место российский консул, не до конца понятно. Официальной информации об этом нет. В то же время, консул РФ в Харькове заявил, что ситуация под контролем:

«С украинской стороны не оказывается какого-либо давления, каких-то унижений или ущемлений людей, которые находятся на судне. Как говорят моряки, к ним относятся с пониманием. Всячески оказывают помощь. Сегодня принесли им украинскую sim-карту, чтоб люди могли связаться с родными».

Родственники моряков в комментариях журналистам неоднократно заявляли, что ситуация на корабле была очень напряженной. На судне несколько тонн выловленной рыбы, которая быстро начала тухнуть.

МИД России уже отправил Украине ноту протеста, а прокуратура Крыма завела дело на госпогранслужбу Украины об угоне морского судна. По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, следствием таких действий украинских властей может быть введение санкций против украинских судов в Азовском море.

Руководитель общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что «реакция нашего государства, когда так долго все затянулось, должна быть более жесткой… Сегодня в нацистском плену — я по-другому сказать не могу — находятся крымчане. Люди, которые на референдуме проголосовали за российский статус Крыма. Люди, в кармане которых российские паспорта. И от них требуют отказаться от этих паспортов».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что действия украинских властей по захвату российского рыболовецкого судна «Норд» квалифицируются «исключительно как преступление террористической направленности».

Политолог Александр Асафов также отмечает, что, задержав корабль и удерживая его команду, власти Украины нарушили целый перечень законов Морского права, законодательства в области защиты прав человека и ряд норм международного права, что требует системного пересмотра манеры реагирования на такие инциденты.

Эксперты считают, что наиболее болезненным для киевских властей может стать блокирование движения судов через Керченский пролив, что практически полностью лишит загрузки Мариупольский и Бердянский порты.

Вьетнам и Из-за строительства арок Крымского моста высотой 33 м количество судов, которые могут заходить в эти порты, значительно сократилось. Так, по словам директора Мариупольского порта Александра Олейника , крупнотоннажные суда, которые возили чугун в США , а также металлопродукцию на юго-восток, в Китай Корею уже переориентировались на порты Одессы.

В международных отношениях между Украиной и Россией уже был прецедент перекрытия Керченского пролива — 9 августа 2017 года на 23 дня в связи со строительством Крымского моста. После этого Украина потребовала компенсацию в размере $20 млн за простой портов Мариуполя и Бердянска.

В феврале 2018 года Украина обратилась в Международный суд ООН Гааге с меморандумом о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

В документе было заявлено, что суверенные права Украины нарушены в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Ранее в 2016 году они подали иск в Гаагский трибунал по морскому праву ООН, в котором требовали запрета и взыскания убытков за «противоправные действия» России в акватории Крыма.