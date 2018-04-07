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Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй
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Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы 

ТАСС 57 минут назад
Фото: Reuters
Двоюродная сестра Юлии Скрипаль — Виктория — публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей британской визы, в которой ей было отказано. Свое обращение она зачитала в эфире телеканала Sky News.
"Главное, что бы мне хотелось сейчас, это увидеть их лично, чтобы иметь возможность правдиво рассказать нашей бабушке о том, каково здоровье ее сына и внучки, но в получении визы мне было отказано. Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в эпицентре этого скандала находятся реальные люди. Это наша семья, которой в действительности необходимо быть сейчас вместе", — сказала Виктория, обращаясь к главе британского правительства.
>> Названы причины отказа в визе Виктории Скрипаль
Она зачитала это обращение на русском языке, но телеканал изложил его в переводе на английский.
ТАСС: последние новости
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким Кабмин утвердил выделение почти 7 млрд рублей на создание платформы "Северный полюс" Би-би-си: двоюродной сестре Юлии Скрипаль было отказано в выдаче британской визы
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