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Скрипаль обратилась к Мэй
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Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Reuters
Двоюродная сестра Юлии Скрипаль — Виктория — публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей британской визы, в которой ей было отказано. Свое обращение она зачитала в эфире телеканала Sky News.
"Главное, что бы мне хотелось сейчас, это увидеть их лично, чтобы иметь возможность правдиво рассказать нашей бабушке о том, каково здоровье ее сына и внучки, но в получении визы мне было отказано. Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в эпицентре этого скандала находятся реальные люди. Это наша семья, которой в действительности необходимо быть сейчас вместе", — сказала Виктория, обращаясь к главе британского правительства.
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Она зачитала это обращение на русском языке, но телеканал изложил его в переводе на английский.
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