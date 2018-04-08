Скрипаль обратилась к Мэй

Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль — Виктория — публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей британской визы, в которой ей было отказано. Свое обращение она зачитала в эфире телеканала Sky News.

"Главное, что бы мне хотелось сейчас, это увидеть их лично, чтобы иметь возможность правдиво рассказать нашей бабушке о том, каково здоровье ее сына и внучки, но в получении визы мне было отказано. Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в эпицентре этого скандала находятся реальные люди. Это наша семья, которой в действительности необходимо быть сейчас вместе", — сказала Виктория, обращаясь к главе британского правительства.

Она зачитала это обращение на русском языке, но телеканал изложил его в переводе на английский.