Россия и Туркменистан укрепляют стратегическое сотрудничество

В субботу был назначен представитель президента РФ при рассмотрении вопроса о ратификации договора с Туркменистаном о стратегическом партнерстве. Им стал заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Карасина Григория Борисовича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о ратификации договора между Российской Федерацией и Туркменистаном о стратегическом партнерстве», — указано в документе.

Напомним, договор был подписан 2 октября 2017 года в Ашхабаде. Он направлен на расширение взаимодействия между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах.

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