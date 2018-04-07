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Россия и Туркменистан укрепляют стратегическое сотрудничество
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Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй

Россия и Туркменистан укрепляют стратегическое сотрудничество 

Мир24 35 минут назад
Фото: Мир24
В субботу был назначен представитель президента РФ при рассмотрении вопроса о ратификации договора с Туркменистаном о стратегическом партнерстве. Им стал заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Карасина Григория Борисовича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о ратификации договора между Российской Федерацией и Туркменистаном о стратегическом партнерстве», — указано в документе.
Напомним, договор был подписан 2 октября 2017 года в Ашхабаде. Он направлен на расширение взаимодействия между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах.
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