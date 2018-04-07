В ФРГ увидели «тройную пользу» для РФ от санкций США

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Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй

В Германии увидели «тройную пользу» для России от санкций США 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: Reuters
Санкции Соединенных Штатов, введенные против России за «злонамеренные действия по всему миру», обернутся пользой для Москвы, так считает немецкий телеканал Welt.
Корреспондент канала Кристоф Ваннер заявил, что санкции вряд ли вообще вредят России.
«Более того, я считаю, что они могут сыграть на руку [президенту России] Владимиру Путину. Ведь президент России уже давно хочет, чтобы капитал, который олигархи и бизнесмены инвестировали в США и другие страны, вернулся домой, в Россию», — приводит его слова ИноТВ.
Ваннер отметил, что введенные США санкции именно к этому и приводят, так как многие бизнесмены опасаются, что за границей их деньги арестуют.
«В России же, где с правовой безопасностью хоть и не все так просто, их деньги все равно в большей безопасности, чем, например, в ЕС или Соединенных Штатах», — признал немецкий журналист.
По его мнению, волнений с участием олигархов и бизнесменов так же опасаться не приходится.
«Так или иначе, для Путина все сложилось хорошо, и он может не бояться внутриполитических последствий», — заключил журналист.
>> В МИД пообещали жесткий ответ на новые санкции США 
Напомним, минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. Санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний.
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