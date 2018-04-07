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От РФ потребовали перестать запугивать ОБСЕ
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Волкер потребовал от России перестать запугивать наблюдателей ОБСЕ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер потребовал от России прекратить угрозы наблюдателям ОБСЕ. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
"Россия и поддерживаемые ей лица на востоке Украины должны перестать угрожать или запугивать наблюдателей ОБСЕ и начать выполнять минские договоренности, под которыми она подписалась", — написал Волкер.
Таким образом американский представитель отреагировал на инцидент в Донбассе, когда наблюдателям ОБСЕ не позволили запустить беспилотник и угрожали оружием.
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В конце марта миссия ОБСЕ возобновила мониторинг ситуации в районе так называемой антитеррористической операции с помощью беспилотников.
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