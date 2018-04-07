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Саргсян: политический диалог между Арменией и Россией последовательно развивается
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Саргсян: политический диалог между Арменией и Россией последовательно развивается 

ТАСС 42 минуты назад
ЕРЕВАН, 7 апреля. /ТАСС/. Политический диалог и экономические отношения между Арменией и Россией последовательно развиваются. Об этом в субботу заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с чрезвычайным и полномочным послом России Иваном Волынкиным, который завершил свою дипломатическую миссию в Ереване.
"Президент Саргсян с удовлетворением отметил, что политический диалог между Арменией и Россией, а также экономические отношения последовательно развиваются, динамично развивается сотрудничество в гуманитарной, военной и военно-технической сферах", — передает слова президента Армении пресс-служба главы государства. На встрече с Волынкиным Саргсян поблагодарил его за значительную работу и вклад в развитие армяно-российских отношений, подчеркнув, что «активная деятельность посольства является частью обширной работы, проводимой с российским руководством, направленной на углубление и укрепление армяно-российских стратегических союзнических отношений».
Российский дипломат сказал, что для него было честью работать в Армении и способствовать развитию двусторонних отношений. «Личный вклад президентов Армении и России играет большую роль в укреплении армяно-российских дружеских отношений», — подчеркнул посол.
За значительный вклад в развитие дипломатических отношений между Арменией и Россией, укрепление дружбы между армянским и русским народами президент Саргсян вручил Волынкину армянский орден Дружбы, поздравил его и пожелал дальнейших успехов.
Ивана Волынкина на посту посла РФ заменил Сергей Копыркин. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 апреля. Копыркин ранее занимал должность заместителя постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.
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