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Посольство РФ отреагировало на инцидент в Мюнстере
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В Индии экстренно сел российский самолёт

Посольство России отреагировало на инцидент в Мюнстере 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: AP
Генконсульство России в Бонне выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате инцидента в Мюнстере. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России в Германии Денис Микерин в своем фейсбуке.
"К настоящему моменту информации о российских гражданах среди жертв этого происшествия не поступало. Дополнительные сведения сообщим, как только будут установлены личности всех пострадавших", — написал Микерин.
Ранее сообщалось, что фургон въехал в толпу людей в немецком Мюнстере. В результате, по предварительным данным, погибли три человек, более 30 пострадали.
>> В Германии грузовик въехал в толпу людей
Полиция подтвердила, что водитель фургона покончил с собой.
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