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Путин выразил соболезнования Меркель в связи с наездом автомобиля на толпу в Мюнстере 

RT на русском 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с происшествием в Мюнстере, где грузовой автомобиль наехал на группу людей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В телеграмме соболезнования глава российского государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — приводит заявление пресс-службы Кремля ТАСС.
Ранее Меркель назвала ужасным событием наезд автомобиля на толпу в Мюнстере.
7 апреля в немецком Мюнстере грузовик наехал на толпу. По последним данным, в результате произошедшего три человека погибли и 20 пострадали.
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