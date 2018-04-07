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МИД Британии получил запрос на встречу российского посла с главой ведомства
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В Германии грузовик въехал в толпу людей

МИД Британии получил запрос на встречу российского посла с главой ведомства 

РИА Новости 56 минут назад
МИД ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОЛУЧИЛ ЗАПРОС ПОСОЛЬСТВА РФ НА ВСТРЕЧУ ПОСЛА ЯКОВЕНКО И МИНИСТРА ДЖОНСОНА, ОБЕЩАЕТ РАССМОТРЕТЬ ЕГО И ОТВЕТИТЬ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
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