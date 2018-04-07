«Россия никогда не подчинится»

Швейцарский эксперт обвинил США в антироссийской истерии

Директор института по изучению Восточной Европы в Цюрихском университете Йероним Перович в интервью Berner Zeitung заявил, что Запад проводит неправильную политику в отношениях с Россией

"Российская Федерация никогда не подчинится и никогда не станет частью западного общества с его ценностями. Россия считает себя самодостаточной евразийской великой державой, которая отстаивает свои интересы по всему миру, и всё это независимо от Путина", — отметил Перович.

В своем интервью он указал на то, что попытки ослабить российскую правящую элиту посредством санкций привели к обратному результату. Выборы показали, что эти меры только укрепили доверие граждан к руководству страны. При этом победа Владимира Путина дает Западу шанс снизить напряженность.

"Он пользуется большой поддержкой населения и ещё раз просидит в седле шесть лет. Поэтому он может себе позволить пойти навстречу Западу. В противном случае Россия может недополучить необходимые инвестиции. Путин нуждается в европейцах — они главные покупатели нефти и газа. Кроме того, Российская Федерация гораздо сильнее вовлечена в глобальную экономику, чем Советский Союз когда-либо", — пояснил эксперт.

Перович считает, что крайние меры неэффективны в отношениях с Россией. Нынешнюю политику Вашингтона он назвал антироссийской истерией. Однако и ждать чересчур быстрого потепления отношений не стоит.