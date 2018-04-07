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Россия не позволит сделать ее козлом отпущения
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Россия не позволит сделать ее козлом отпущения 

Вести.Ru 25 минут назад
Фото: Вести.Ru
Посольство России в Швеции раскритиковало заявление высокопоставленных шведских чиновников о виновности Москвы в покушении на жизнь семьи Скрипалей в Великобритании. По словам министра иностранных дел Маргот Валльстрём и премьер-министра Стефана Лёвена, Россия является «единственным вероятным виновником».
Как заявили ТАСС в посольстве, Швеция нарушила принцип презумпции невиновности и не имеет доказательств, подтверждающих столь тяжкое обвинение. Швеции стоит задать прямые вопросы Лондону, указали российские дипломаты. Россия никому не позволит назначить ее «козлом отпущения» и в ультимативном тоне требовать от нее оправданий, заявили в посольстве.
В марте ряд стран в рамках скоординированной акции объявил о высылке российских дипломатов в качестве знака солидарности с Великобританией.
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