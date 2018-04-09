Россия ответила на переезд Скрипалей в США

«Две жертвы»: посольство России ответило на статью о переезде Скрипалей

Российское дипломатическое ведомство в очередной раз выразило сомнения о ходе расследования инцидента.

"Две жертвы, изолированные от общества и даже от собственной семьи, доказательства — от животных до целых домов — уничтожены, реакция британских СМИ "под контролем правительства". Если вы никак не связаны с преступлением, то зачем прятать концы в воду", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Новые имена

Ранее газета Times сообщила, что Скрипалей могут переселить в другую страну под новыми именами.

"Им предложат жить под новыми именами", — цитирует газета слова источника в британском правительстве.

Австралию, Новую Зеландию и Канаду. Издание отмечает, что такая мера направлена на "защиту Скрипалей от новых покушений". Среди стран, рассматриваемых для переезда, газета назвала США

Так, по информации издания, сотрудники британской секретной службы Ми-6 обратились к коллегам из ЦРУ , чтобы выбрать страну, в которой будут жить Скрипали.

"Очевидное место для их переселения — Америка, потому что там меньше шансов, что их убьют, и там их проще защитить", — заявил источник в разведке, знакомый с переговорами.

"Отчаянная" тоска по родине

Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория в интервью газете Telegraph заявила, что ее двоюродная сестра Юлия, "отчаянно" хочет вернуться в Россиию.

"У нее тут собака, у нее тут жизнь, у нее тут работа и любимый человек", — сказала Виктория.

По словам кузины пострадавшей, ни одна сторона не может гарантировать безопасность Юлии, и спокойно жить она могла бы лишь "на луне". Кроме того, ранее Виктории отказали в визе в Великобританию. В британском посольстве в России усомнились, что Юлия хочет ее видеть. В отказе, в частности, отметили, что до этого Виктория никогда не ездила к родственникам, а также у нее нет источников доходов, сбережений или спонсоров.

В связи с этим племянница Скрипаля обратилась к премьеру Британии Терезе Мэй с просьбой получить визу. В своем сообщении она заявила, что в первую очередь хочет навестить родственников, чтобы рассказать об их самочувствии бабушке.

"Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в его эпицентре находятся живые люди. Это наша семья, которой сейчас нужно быть вместе", — сказала Виктория в эфире SkyNews.

Отравление в Солсбери

Четвертого марта в городе Солсбери завербованного Лондоном экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания. Великобритания незамедлительно обвинила Россию в якобы отравлении двух российских граждан веществом А234. Москва , в свою очередь, отвергла все заявления Лондона.

В последствии, Великобритания спровоцировала дипломатический кризис, выслав 23 российских дипломата и заморозив все контакты на высшем уровне. Россия ответила зеркально.