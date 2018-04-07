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СМИ: Сергей Скрипаль пришел в сознание и может говорить
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СМИ: Сергей Скрипаль пришел в сознание и может говорить 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Российская Газета
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который пострадал от отравления при неизвестных обстоятельствах в Солсбери, находится в сознании и может говорить, сообщает телеканал SkyNews.
"Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери", — говорится в комментарии телеканала.
Ранее главврач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшард подтвердила, что Скрипаль «хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, и он больше не находится в критическом состоянии».
Посольство РФ в Лондоне приветствовало новости об улучшении состояния здоровья Скрипаля и его дочери Юлии, выразило благодарность медицинском персоналу за оказание квалифицированной помощи.
Между тем двоюродная сестра Юлии Скрипаль — Виктория — запросила разрешение на посещение Великобритании, чтобы помочь родственнице вернуться в Россию. Однако британский МИД отказал россиянке в предоставлении визы.
В Солсбери 4 марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юрия получили отравление. Они были найдены в бессознательном состоянии вблизи местного торгового центра. Лондон без проведения расследования обвинил в инциденте Россию. Москва причастность к происшествию категорически отрицает. События в Солсбери стали причиной взаимной высылки дипломатов.
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