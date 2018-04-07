СМИ: Сергей Скрипаль пришел в сознание и может говорить

"Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери", — говорится в комментарии телеканала.

Ранее главврач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшард подтвердила, что Скрипаль «хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, и он больше не находится в критическом состоянии».

Посольство РФ в Лондоне приветствовало новости об улучшении состояния здоровья Скрипаля и его дочери Юлии , выразило благодарность медицинском персоналу за оказание квалифицированной помощи.

Между тем двоюродная сестра Юлии Скрипаль — Виктория — запросила разрешение на посещение Великобритании , чтобы помочь родственнице вернуться в Россию. Однако британский МИД отказал россиянке в предоставлении визы.