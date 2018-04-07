Россия направила ноту Британии

Посольство России направило МИД Британии ноту о встрече с Джонсоном

"Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту", — сообщил дипломат.

По его словам, посольство не может дать "удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества" с британским МИД.