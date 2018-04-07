Ещё
«С больной головы на здоровую»: США стараются дезориентировать общественное мнение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«С больной головы на здоровую»: США стараются дезориентировать общественное мнение 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал РИА Новости высказывание представителя госдепартамента США о самоизоляции России. Затулин уверен, что власти США таким образом хотят отвлечь и дезориентировать общественное мнение.
Как отметил депутат, Россия не высылает дипломатов до окончания расследования (попытка отравления семьи Скрипалей в Великобритании). «Это делают западные страны. Так что это с больной головы на здоровую», — пояснил депутат.
В пятницу Госдеп США заявил, Россия «не хочет брать ответственность за свои действия».
Вести.Ru: последние новости
Путин провел перестановки у силовиков и назначил посла в Армении Лондону все меньше веры: представлена новая почти стопроцентная версия отравления Скрипалей Захарова: Лондон заврался дальше некуда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар60
Белоруссия «отделилась» от России568
Атаковавшие Россию хакеры оставили послание30
«Началась война с Россией»556
Сирия подверглась ракетному обстрелу42
Видео
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Пожары
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
03:21
Высказывание Козловского о россиянах разделило страну
Шоу-бизнес
02:36
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска
Происшествия Статьи
03:33
«Много пуповин»: гинекологи спародировали Бузову
Шоу-бизнес
01:39
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР
США В мире
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение