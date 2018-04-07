Названы причины отказа в визе Виктории Скрипаль

Вопросы у визовых офицеров вызвала цель визита. В анкете на визу Виктория Скрипаль указала, что намерена посетить родственников в Великобритании.

«А) Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В). В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С). Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита», — говорится в письме из консульского отдела», — сообщили Виктории Скрипаль в ответном письме.

Во-вторых, как отмечается в документе, Скрипаль не доказала, что у нее есть средства на дорожные расходы и длительное пребывание в Британии. Женщина указала, что не работает, а также ответила отрицательно на вопрос о том, есть ли у нее иные доходы или спонсоры, готовые оплатить ее поездку.

Между тем посольство России в Великобритании заявило о готовности оказать Виктории Скрипаль всестороннюю помощь, разметив ее в гостевом доме при посольстве, предоставив транспорт из Лондона в Солсбери, услуги переводчика.

По словам Виктории Скрипаль, для нее случившееся не стало неожиданностью.

«Это вы все что-то ждали, я-то знала, что они так ответят, с первого дня. Я-то даже не рассчитывала куда-то лететь. Я-то знала, что так будет. Я видела их настрой. Это все почему-то были уверены. Я всем говорила, что они не дадут мне визу», — сказала она.

Она также рассказала, что денег на счету у нее действительно нет.

«Ну и плюс, что Юля сказала, что она меня видеть не хочет, и что я к Сергею Викторовичу ни разу не приезжала», — поделилась Скрипаль.

Она также отметила, что с понедельника выходит на работу и предпримет еще одну попытку получить визу.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском Солсбери, оба были найдены в бессознательном состоянии. В Великобритании считают, что к этому причастна Россия. Недавно Юлия Скрипаль пришла в себя. Она назвала инцидент «сбивающим с толку».