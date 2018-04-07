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Украина пытается напугать ЕС страшилкой про «Северный поток-2»
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Украина пытается напугать ЕС страшилкой про «Северный поток-2» 

Вести.Ru 17 минут назад
Фото: Вести.Ru
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал заявление председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия по строительству газопровода «Северный поток-2».
Парубий считает, что новая ветка топливопровода представляет военную угрозу Украины и Европы, пишет RT.
Швыткин назвал слова Парубия «очередным бредом». Как отметил политик, Россия всегда считала народ Украины братским и планов агрессии никогда не вынашивала. «Власти Украины пытаются сделать из России страшилку, переложив на неё все внутренние проблемы», — отметил Швыткин.
Швыткин обратил внимание руководства ЕС на попытку Украины соблюсти собственные «корыстные цели». «Украина делает всё возможное для саботажа бесперебойной подачи газа в страны Европы», — подчеркнул депутат.
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