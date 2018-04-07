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«Британцам есть что скрывать»: почему Викторию Скрипаль не хотят пускать в Великобританию? 

BFM.RU 59 минут назад
Племянницу экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не пустят в Великобританию. BBC со ссылкой на свои источники сообщила, что Виктории Скрипаль в визе откажут.
Впрочем, похоже, что и сама Виктория не очень верила в то, что ее визит в Великобританию все-таки состоится. В эфире телеканала «Россия 1» была обнародована аудиозапись телефонного разговора, где Виктория говорила с двоюродной сестрой, которая пошла на поправку после отравления. Вот какое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:
Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД РФ:
«Я хочу сказать, что Лондон заврался дальше некуда. Мы исходим из того, что, по крайней мере, из гуманитарных соображений Великобритания — официальные лица, дипломаты британские — обязаны найти в себе силы и высказаться официально по поводу хотя бы этого аспекта. Здесь чрезвычайная ситуация, в которую попали российские граждане на территории Великобритании. Речь идет об их жизни. Никто из России не имеет никакого доступа к ним, и на сегодняшний момент мы не понимаем, что происходит с доступом или не доступом родственницы к этой семье. Еще раз хотела бы повторить: мы настоятельно призываем Великобританию официально сделать заявление и объясниться по поводу того, что происходит с визой для Виктории Скрипаль».
«Британцам есть что скрывать», — так прокомментировала сама Виктория Скрипаль отказ в предоставлении ей визы в интервью Sky News. С этим согласен политолог, доктор политических наук Игорь Панарин:
Игорь Панарин, политолог:
«Практически всегда власти стараются учитывать эти родственные связи и максимально облегчить пересечение границы родственникам или в ту или в другую сторону. То, что не выдали ближайшей родственнице визу, говорит о том, что Великобритании, безусловно, есть что скрывать. В данном случае, мне кажется, Великобритания потерпела моральное поражение, потому что очевидно, что идет такое уже грубое нарушение не только правил международного общежития, но и каких-то морально-нравственных ценностей. Причем это делается публично, наверное, потому, что Виктория не очень удобный свидетель. Потенциальная ее версия о том, что отравление, возможно, было бытовым, явно не вписывается в сценарий провокации. С моей точки зрения, очевидно, что это такая провокация британских спецслужб, потому что источник [отравления] все время меняется: то гречка, то еще что-то. Очевидно, что идут метания. Виктория, с моей точки зрения, была неудобным человеком, который мог бы, во-первых, британским СМИ высказать свою точку зрения, ну и второе — пообщаться конкретно с пострадавшими и выяснить их реальное состояние, что тоже, видимо, не входит в планы британских властей».
Отравленный экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль пошел на поправку. По словам британских медиков, его состояние уже не является критическим.
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