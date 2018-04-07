Москва даст США «жесткий ответ» на санкции

В МИД пообещали жесткий ответ на новые санкции США

В российском МИД пообещали "жесткий ответ" на новые санкции США в отношении ряда должностных лиц, организаций и бизнесменов.

"Прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций", — подчеркнули российские дипломаты.

В МИД отметили, что предыдущие 50 санкционных раундов не принесли никакого результата американской стороне, однако Вашингтон продолжает пугать отказами в американских визах, грозит российскому бизнесу замораживанием имущественных и финансовых активов, при этом забывая, что отъем частной собственности и чужих денег называется грабежом.

В дипломатическом ведомстве также вновь призвали американский коллег поскорее избавиться от иллюзий, что с Россией можно разговаривать языком рестрикций.

"Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб", — отметили во внешнеполитическом учреждении.

Перерождение Америки

Российские дипломаты также выразили мнение, что происходит своеобразное перерождение Америки: США все больше отрекаются от того, что прежде сами превозносили в качестве основополагающих "американских ценностей".

В МИД, в частности, напомнили, что силовой захват российских дипломатических учреждений в США не только является грубейшим нарушением международных норм, но и продемонстрировал, что некогда священное для американцев право собственности превратилось в пустой звук.

В ведомстве также отметили, что Вашингтон использует санкционный метод для устранения конкурентов на зарубежных рынках. Тем самым, подчеркнули дипломаты, США фактически записали себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции.

Дипломаты также напомнили об определенных помехах, которые американские власти устроили вещанию российского телеканала RT . В МИД подчеркнули, что это является наглядным примером стремления заглушить источник альтернативной информации и ограничить свободу слова.

Наконец, об отношении к правам человека ярко свидетельствует легализация в начале XXI века средневековых пыток, содержание узников в правовом вакууме на военной базе в Гуантанамо и секретных тюрьмах ЦРУ ", — констатировали дипломаты.

Без изменений

В МИД также акцентировали внимание американских коллег на том, что новые антироссийские санкции не приведут к тому, что Москвы свернет избранного курса.

"Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса. Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество"

При этом в МИД также выразили мнение, что "американская демократия явно деградирует".

"Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию, в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом", — заявили дипломаты.

Ошибочный шаг

Посольство в Вашингтоне также прокомментировало решение американских властей ввести новые санкции. В частности, дипломаты назвали действия США ошибочным шагом, который ведет к разрушению свободы предпринимательства и интеграционных процессов в мировой экономике.

В учреждении также посетовали, что новые ограничительные меры направлены против российского народа, так как затрагивают многотысячные коллективы предприятий.

При этом в посольстве также заявили, что новые ограничительные меры стали очередным ударом Вашингтона по российско-американским отношениям.

Россия изолируется от Запада

Американские дипломаты, в свою очередь, заявили, что новые санкции являются определенным "сигналом" России. Как отметили в Госдепе , российская сторона осуществляла постоянную "агрессию" против США и их союзников, а новые ограничительные меры должны убедить российских властей, что "злонамеренные действия Москвы повлекут существенные последствия".

При этом в Вашингтоне подчеркнули, что новые антироссийские санкции не предполагают, что США хотят разрыва отношений с Россией.

"Это не означает, что Соединенные Штаты разрывают диалог с Россией. Администрация создала ряд каналов общения с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями, двусторонним отношениям и другим вопросам. Мы продолжаем искать позитивного разрешения этих вопросов", — сказал представитель Госдепа.

В ведомстве также выразили мнение, что Россия сама изолируется от Запада. Российская сторона, по мнению американских дипломатов, не намерена брать ответственность за свои действия.

"На настоящий момент мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада", — заявили в американском дипломатическом учреждении.

"В Госдепе также назвали основные претензии к российской стороне, среди которых "злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации".

Москва, в свою очередь, многократно отвергала подобные обвинения, называя их голословными.

Новые санкции