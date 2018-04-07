Климкин пообещал давить на Россию

Франция, «Сейчас у нас есть общая позиция — Германия США . После этих контактов высокого уровня будем давить на Россию с тем, чтобы это (введение миротворцев — ред.) реализовалось, и должны это сделать как толчок для того, чтобы это началось», — заявил Климкин.

Он назвал ключевым в данном вопросе принятие Совбезом ООН резолюции.

При этом, по словам Климкина, РФ якобы неспособна выполнить некоторые положения документа. В таком случае и потребуется давление Украины и ее партнеров.