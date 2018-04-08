Кабмин утвердил методику приема на госслужбу

Кабмин утвердил единую методику приема на госслужбу

Соответствие кандидатов требованиям будет оцениваться, исходя из категорий и групп должностей гражданской службы. Так, для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификации в ходе конкурса могут проводиться индивидуальное собеседование, анкетирование и групповые дискуссии.

Кроме того, кандидатам могут предложить написать реферат или другие письменные работы, а также пройти тестирование по вопросам, связанным с их должностными обязанностями.