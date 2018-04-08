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Кабмин утвердил методику приема на госслужбу
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Кабмин утвердил единую методику приема на госслужбу 

BFM.RU 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Постановление, как передает РИА Новости, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Соответствие кандидатов требованиям будет оцениваться, исходя из категорий и групп должностей гражданской службы. Так, для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификации в ходе конкурса могут проводиться индивидуальное собеседование, анкетирование и групповые дискуссии.
Кроме того, кандидатам могут предложить написать реферат или другие письменные работы, а также пройти тестирование по вопросам, связанным с их должностными обязанностями.
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