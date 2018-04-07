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Глава МИД Украины назвал условия встречи в нормандском формате
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Глава МИД Украины назвал условия встречи в нормандском формате 

RT на русском 42 минуты назад
Украина готова к встрече в нормандском формате, если в повестку будут включены вопросы безопасности, освобождения заключённых и миротворческой миссии, заявил глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала «Интер».
«Буду говорить с немецким министром в ближайшие дни. Сначала тоже встретимся втроем или переговорим по телефону, потом будем смотреть, с чем выходим на Россию», — приводит его слова «112 Украина».
Как отметил Климкин, ключевыми являются вопросы безопасности, освобождения заключённых, а также миротворческой миссии в Донбассе.
«Я сказал и своему французскому коллеге, и немецкому: если включаем эти три вопроса в повестку дня нормандской встречи — собираемся вчетвером. Очень надеемся, что в ближайшее время на такую встречу мы выйдем», — заявил дипломат.
29 марта лидеры стран нормандского формата подтвердили приверженность минским договорённостям.
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