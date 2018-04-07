Глава МИД Украины назвал условия встречи в нормандском формате

Украина готова к встрече в нормандском формате, если в повестку будут включены вопросы безопасности, освобождения заключённых и миротворческой миссии, заявил глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала «Интер».

«Буду говорить с немецким министром в ближайшие дни. Сначала тоже встретимся втроем или переговорим по телефону, потом будем смотреть, с чем выходим на Россию », — приводит его слова «112 Украина».

Как отметил Климкин, ключевыми являются вопросы безопасности, освобождения заключённых, а также миротворческой миссии в Донбассе.

«Я сказал и своему французскому коллеге, и немецкому: если включаем эти три вопроса в повестку дня нормандской встречи — собираемся вчетвером. Очень надеемся, что в ближайшее время на такую встречу мы выйдем», — заявил дипломат.

29 марта лидеры стран нормандского формата подтвердили приверженность минским договорённостям.