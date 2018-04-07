Россия выделит миллиарды на Арктику

Кабмин утвердил выделение почти 7 млрд рублей на создание платформы «Северный полюс»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление и распоряжение о строительстве ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" для исследований в Арктике, на ее проектирование и сооружение планируется потратить почти 7 млрд рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства России.

Согласно документам, объем бюджетных ассигнований в проектирование и сооружение платформы составит 6,966 млрд рублей (в том числе в 2018 году — 363 млн, в 2019-м — 4,325 млрд, в 2020-м — 2,278 млрд рублей).

"Для продолжения и развития комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана государственной программой "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ" предусмотрено проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" — плавучей обсерватории для российских исследований и мониторинга природной среды. Срок ввода платформы в эксплуатацию — 2020 год", — говорится в справке к документам, внесенным Минприроды России.

Как отмечается в пояснительной записке, целями строительства платформы, помимо прочего, являются закрепление российского присутствия в Арктике и позиций России "как мирового лидера полярной науки", а также расширение арктических научных исследований.