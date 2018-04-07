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Климкин пообещал «давить на Россию» в вопросе размещения миротворцев
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Климкин пообещал «давить на Россию» в вопросе размещения миротворцев 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украина будет оказывать давление на Россию в вопросе размещения миротворческого контингента в Донбассе, заявил глава украинской дипломатии Павел Климкин в эфире телеканала «Интер».
По его мнению, ключевым в вопросе ввода миротворцев в Донбасс станет принятие Советом Безопасности ООН соответствующей резолюции. Однако он отметил, что Россия якобы может не выполнять в перспективе положения принятого документа. В таком случае, подчеркнул Климкин, давление со стороны Украины и ее партнеров станет «той самой гарантией» выполнения Россией ее возможных обязательств.
"Сейчас у нас есть общая позиция — Германия, Франция, США. После этих контактов высокого уровня будем давить на Россию с тем, чтобы это (размещение миротворцев — прим.ред.) реализовалось, и должны это сделать как толчок для того, чтобы это началось", — приводит слова Климкина издание "Украинская правда".
Украинская сторона заявляет, что миссия ООН должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до российской границы. Президент России Владимир Путин выразил свою поддержку идее введения миротворческого контингента, однако подчеркнул, что речь может идти только об обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ, при этом миротворцы должны находиться на линии соприкосновения.
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