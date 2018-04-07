Климкин пообещал «давить на Россию» в вопросе размещения миротворцев 

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Врио главы Кузбасса выступил с видеообращением и дал первые поручения

Путин уволил одиннадцать генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК

Виктория Скрипаль считает, что Лондону "есть что скрывать"