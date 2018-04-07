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Белоруссия попросила не считать ее частью России
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Белоруссия попросила не считать ее частью России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Белоруссия хотела бы избавиться от зависимости от одной страны, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя отношения с Россией.
Он подчеркнул, что мнение Запада о Белоруссии как о части России ошибочно, Белоруссия — «молодое суверенное государство», которое хочет «диверсифицировать отношения, в том числе за счет развития связей с Европейским союзом и остальным миром». По словам главы МИДа, для страны «важно иметь так называемую подушку безопасности», передает ТАСС со ссылкой на Euronews.
При этом Минск признал зависимость от России: почти 48% белорусской торговли приходится на Россию, 26% — на ЕС и столько же на остальной мир, хотя сейчас «ситуация меняется». По словам министра, время от времени возникают определенные проблемы в отношениях с Россией, которые имеют преимущественно экономический характер и «зачастую являются искусственно созданными».
Макей подчеркнул, что Белоруссия намерена укреплять сотрудничество с Россией, но «не за счет отношений с ЕС».
Он отметил, что Белоруссия страдает от конфликта России с Западом и их санкций в отношении друг друга, оказавшись «между двух больших огней».
«Мы не признаем вопроса «С кем вы сегодня: с Россией или с Европейским союзом?». Хотим поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Евросоюзом», — сказал глава МИД Белоруссии.
По его словам, Минск перезапустили диалог о правах человека с ЕС и США. Белоруссия и Евросоюз за последние два года достигли в отношениях больше, чем за предыдущие 20 лет санкций, заявил министр.
Макей также высказал мнение, что украинский сценарий развития событий не грозит в Белоруссии: «Мы не боимся реализации украинского сценария в Белоруссии. Мы несколько отличаемся от украинцев и никогда не допустим той ситуации, которая имела место на Украине».
Напомним, белорусы стали намного чаще эмигрировать в Россию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об огромном потенциале сотрудничества с Россией и призвал неукоснительно соблюдать договоренности.
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