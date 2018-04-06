МИД Белоруссии прокомментировал расследование инцидента в Солсбери

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство , Россия это категорически отрицает. Ранее премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что сейчас причастность Москвы не подтверждена на все 100%, призвал Великобританию и международных экспертов «предоставить неоспоримые доказательства».

"Мы — за объективное расследование этого инцидента, происшествия, преступления с привлечением всех заинтересованных сторон. Мы категорически не приемлем применение химического оружия в любой форме, в любом месте, в любое время. У нас нет этого оружия, мы его уничтожили и мы свято соблюдаем все соответствующие международные договоры… в этом плане. И, конечно же, мы против того, чтобы навешивать какие-то ярлыки, прежде чем будут получены конкретные убедительные аргументы и доказательства", — заявил Макей журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, которое прошло в Минске.

Министр также обратил внимание, что позиция Белоруссии была озвучена и после инцидента, на состоявшемся в Нидерландах заседании Организации по запрещению химического оружия . «Эту позицию поддержали порядка полутора десятков государств, даже те государства, которые раньше не говорили в унисон с нами», — заметил он.