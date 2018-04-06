В МИД рассказали о неизменности курса России

Никакие меры давления не сдвинут Россию с избранного курса, заявили в МИД

Никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ , опубликованном в связи с введением Вашингтоном новых санкций. "Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса. Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество", — заявляет МИД РФ. США в пятницу ввели санкции против 38 физических и юридических лиц, включая высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов из России.