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Посольство России раскритиковало Британию за отказ от сотрудничества
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Посольство России раскритиковало Британию за отказ от сотрудничества 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: СОКРЫТИЕ СКРИПАЛЕЙ ОТ ВНЕШНЕГО МИРА, ОТКАЗ СОТРУДНИЧАТЬ И ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО БРИТАНИИ ЕСТЬ ЧТО СКРЫВАТЬ — ПОСОЛЬСТВО РФ
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