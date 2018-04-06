Джонсон приветствовал новые санкции США против РФ

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон приветствует принятие Соединенным Штатами санкций против ряда российских бизнесменов и компаний. Соответствующую запись министр оставил в пятницу в Twitter.
"Я приветствую принятие США очередной решительной меры против российской враждебной государственной деятельности, которая предусматривает ввод санкций против большего числа связанных с Кремлем российских субъектов. Международное сообщество продолжает демонстрировать, что непрекращающуюся враждебность России больше не будут терпеть", — написал британский министр.
В пятницу власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Вашингтон, мотивируя введение рестрикций, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в разжигании насилия на востоке Украины, поддержке Башара Асада в Сирии, поставках ему материалов и оружия, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.