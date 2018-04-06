Ещё
Белый дом решил не отменять встречу Путина и Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белый дом не намерен отменять из-за санкций встречу Путина и Трампа 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Подготовка к встрече президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным продолжится, несмотря на очередной раунд санкций против России, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
Ее спросили, не означают ли новые санкции отмены встречи.
"Нет, вовсе нет. Как говорил президент, мы хотим хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий русских. Тем временем президент по-прежнему будет занимать жесткую позицию по России, пока мы не увидим реализации этих изменений. Мы продолжим работу над тем, что нужно сделать, чтобы эта встреча с Владимиром Путиным состоялась в какой-то момент", — сказала Сандерс.
Ранее Путин и Трамп договорились о возможности саммита, Белый дом заявлял, что возможным местом встречи может стать Вашингтон.
США в пятницу ввели санкции против 38 физических и юридических лиц, включая высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов из России.
РИА Новости: последние новости
В МИД назвали ситуацию вокруг визы Виктории Скрипаль форменным безобразием Захарова назвала сообщения о влиянии Кремля на Викторию Скрипаль абсурдом Джонсон приветствовал введение США новых санкций против России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня73
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса347
МИД РФ пообещал жесткий ответ на санкции США156
Лоза отреагировал на «злобных россиян» Козловского100
Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра34
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение