Лондон объяснил отказ в выдаче визы Виктории Скрипаль

В МВД Великобритании объяснили причину отказа в выдаче визы Виктории Скрипаль

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление ведомства.

Согласно имеющейся информации, причиной отказа стало то, что её заявка на визу «не соответствовала иммиграционным правилам».

Ранее СМИ сообщили, что Виктории Скрипаль было отказано в выдаче британской визы.