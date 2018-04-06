Лондон объяснил отказ в выдаче визы Виктории Скрипаль

В Министерстве внутренних дел Великобритании объяснили, почему племяннице отравленного в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — Виктории Скрипаль отказали в британской визе.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление ведомства.
Согласно имеющейся информации, причиной отказа стало то, что её заявка на визу «не соответствовала иммиграционным правилам».
Ранее СМИ сообщили, что Виктории Скрипаль было отказано в выдаче британской визы.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Лондон объяснить ситуацию с выдачей визы Виктории Скрипаль.