Двоюродная сестра Юлии Скрипаль: британцам есть, что скрывать

«Им (британцам. — RT) наверняка есть, что скрывать», — сказала она.

При этом родственница Скрипалей также прокомментировала сообщения о том, что ей было отказано в получении британской визы.

«Я была уверена, что так и будет… Разумеется, я была уверена в том, что мне откажут», — уточнила она.

Ранее СМИ передавали, что двоюродной сестре Юлии Скрипаль было отказано в получении британской визы.