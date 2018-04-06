Двоюродная сестра Юлии Скрипаль: британцам есть, что скрывать 

Виктория Скрипаль, двоюродная сестра Юлии Скрипаль, которая вместе со своим отцом, бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалём была отравлена в Солсбери, в интервью телеканалу Sky News заявила, что «британцам есть, что скрывать».
«Им (британцам. — RT) наверняка есть, что скрывать», — сказала она.
При этом родственница Скрипалей также прокомментировала сообщения о том, что ей было отказано в получении британской визы.
«Я была уверена, что так и будет… Разумеется, я была уверена в том, что мне откажут», — уточнила она.
Ранее СМИ передавали, что двоюродной сестре Юлии Скрипаль было отказано в получении британской визы.