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Двоюродная сестра Юлии Скрипаль: британцам есть, что скрывать
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Двоюродная сестра Юлии Скрипаль: британцам есть, что скрывать 

RT на русском 1 час назад
Виктория Скрипаль, двоюродная сестра Юлии Скрипаль, которая вместе со своим отцом, бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалём была отравлена в Солсбери, в интервью телеканалу Sky News заявила, что «британцам есть, что скрывать».
«Им (британцам. — RT) наверняка есть, что скрывать», — сказала она.
При этом родственница Скрипалей также прокомментировала сообщения о том, что ей было отказано в получении британской визы.
«Я была уверена, что так и будет… Разумеется, я была уверена в том, что мне откажут», — уточнила она.
Ранее СМИ передавали, что двоюродной сестре Юлии Скрипаль было отказано в получении британской визы.
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