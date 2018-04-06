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Британия оценила возможность полного выздоровления Скрипалей
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Британия оценила возможность полного выздоровления Скрипалей 

Авторадио 2 часа назад
Сергей Скрипаль и его дочь, скорее всего, будут нуждаться в постоянной медицинской помощи. Об этом заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании. Ранее окружная больница Солсбери сообщила, что бывший полковник ГРУ идет на поправку после отравления нервно-паралитическим веществом в начале марта. Его состояние больше не оценивается как критическое. Накануне было опубликовано заявление его дочери Юлии Скрипаль, в котором она рассказала, что ее состояние улучшается с каждым днем. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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