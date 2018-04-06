Политолог: Слова Путина о новых вызовах — лишь констатация факта

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Тимофей Бородачев в эфире НСН заявил, что президент точно описал сложившуюся ситуацию.

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«Это констатация факта. С другой стороны, в октябре прошлого года на встрече клуба «Валдай» президент сказал, что Россию это пока не беспокоит в военном отношении. Я думаю, что это сигнал нашим партнерам на Западе о том, что ситуация постоянно отслеживается. Говорить при этом о каких-то серьезных изменениях в российской политике не стоит», — сообщил он.

Также в ходе заседания президент России сообщил, что за несколько последних лет РФ решала вопросы оформления границы с соседями на принципах взаимного уважения, и отметил, что укомплектованность пограничных подразделений вооружением и техникой доведена до 80%.