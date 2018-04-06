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Политолог: Слова Путина о новых вызовах — лишь констатация факта
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Политолог: Слова Путина о новых вызовах — лишь констатация факта 

Национальная Служба Новостей 25 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета безопасности РФ в пятницу, что НАТО наращивает военный потенциал вблизи российских границ, а также предпринимаются различные провокации и попытки затормозить интеграционные процессы с участием России, сообщает «РИА Новости». «Ситуация меняется, причем меняется быстро и постоянно. И в пограничной, и в других сферах появляются новые вызовы и задачи», — сказал Путин на заседании Совбеза.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Тимофей Бородачев в эфире НСН заявил, что президент точно описал сложившуюся ситуацию.
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«Это констатация факта. С другой стороны, в октябре прошлого года на встрече клуба «Валдай» президент сказал, что Россию это пока не беспокоит в военном отношении. Я думаю, что это сигнал нашим партнерам на Западе о том, что ситуация постоянно отслеживается. Говорить при этом о каких-то серьезных изменениях в российской политике не стоит», — сообщил он.
Также в ходе заседания президент России сообщил, что за несколько последних лет РФ решала вопросы оформления границы с соседями на принципах взаимного уважения, и отметил, что укомплектованность пограничных подразделений вооружением и техникой доведена до 80%.
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