Захарова прокомментировала сообщения о Виктории Скрипаль

Захарова назвала сообщения о влиянии Кремля на Викторию Скрипаль абсурдом

Ранее СМИ сообщили, что посольство Великобритании РФ отказало в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая планировала прибыть в Лондон.

Как указала Захарова, звучащие в СМИ версии разнятся. "Одни говорят о том, что виза не выдана в связи с тем, что якобы (это одно из британских СМИ передало со ссылкой на неназванный источник) виза не будет выдана в связи с тем, что, с точки зрения Лондона, приезд Скрипаль организуется чуть ли не Кремлем" — сказала представитель МИД РФ.

"Хотя это полный абсурд, но таких абсурдных заявлений мы уже слышали сотни от Великобритании", — подчеркнула она.

Захарова также привела другую версию британской стороны — о том, что виза не была выдана из-за неправильного оформления миграционного документа Викторией Скрипаль. "Третья версия посольства Великобритании в Москве , что Великобритания никогда не комментирует выдачу персональных виз", — указала она.

"Я хочу сказать, что Лондон заврался дальше некуда", — подчеркнула дипломат.