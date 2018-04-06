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Захарова прокомментировала сообщения о Виктории Скрипаль
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Захарова назвала сообщения о влиянии Кремля на Викторию Скрипаль абсурдом 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом заявление о том, что племянница Сергея Скрипаля Виктория намеревалась посетить Лондон по наущению Кремля.
Ранее СМИ сообщили, что посольство Великобритании в РФ отказало в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая планировала прибыть в Лондон.
Как указала Захарова, звучащие в СМИ версии разнятся. "Одни говорят о том, что виза не выдана в связи с тем, что якобы (это одно из британских СМИ передало со ссылкой на неназванный источник) виза не будет выдана в связи с тем, что, с точки зрения Лондона, приезд Скрипаль организуется чуть ли не Кремлем" — сказала представитель МИД РФ.
"Хотя это полный абсурд, но таких абсурдных заявлений мы уже слышали сотни от Великобритании", — подчеркнула она.
Захарова также привела другую версию британской стороны — о том, что виза не была выдана из-за неправильного оформления миграционного документа Викторией Скрипаль. "Третья версия посольства Великобритании в Москве, что Великобритания никогда не комментирует выдачу персональных виз", — указала она.
"Я хочу сказать, что Лондон заврался дальше некуда", — подчеркнула дипломат.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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