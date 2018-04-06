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Племянницу Скрипаля не пустили в Британию
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Британские власти отказали в визе племяннице Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Depositphotos
Британские власти отказались выдать визу Виктории Скрипаль, племяннице отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил в своем твиттере журналист "Би-би-си" Джеймс Ландейл со ссылкой на источник.
"По-видимому, Россия пытается использовать Викторию в качестве пешки", — сказал источник.
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По его словам, Виктории Скрипаль было отказано в визе в рамках установленных процедур.
Ранее посольство России направило ноту с просьбой выдать визу племяннице Скрипаля.
Также сообщалось, что племянница Скрипаля поговорила по телефону с Юлией Скрипаль, которая пришла в сознание.
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