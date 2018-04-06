Племянницу Скрипаля не пустили в Британию

Британские власти отказали в визе племяннице Скрипаля

Британские власти отказались выдать визу Виктории Скрипаль, племяннице отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля . Об этом сообщил в своем твиттере журналист "Би-би-си" Джеймс Ландейл со ссылкой на источник.

"По-видимому, Россия пытается использовать Викторию в качестве пешки", — сказал источник.

По его словам, Виктории Скрипаль было отказано в визе в рамках установленных процедур.

Ранее посольство России направило ноту с просьбой выдать визу племяннице Скрипаля.