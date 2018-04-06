В МИД рассказали, кто должен участвовать в переговорах о будущем Сирии

Во встрече участвовали активисты Курдской национальной коалиции, сформированной партией «Алекети» ("Единство") совместно с четырьмя другими политическими объединениями сирийских курдов.

Ирана и Турции. Как отмечается на сайте МИД РФ, в ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по комплексу вопросов политического урегулирования кризиса в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи 30 января, а также прошедшего в Анкаре 4 апреля второго трехстороннего саммита стран-гарантов Астанинского процесса — России

"При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о необходимости участия в межсирийских переговорах по определению будущего Сирии представителей всех без исключения этноконфессиональных групп населения страны", — сказано в сообщении МИД РФ.

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