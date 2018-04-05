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США введут санкции против 19 россиян из-за «дела Скрипаля»
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США введут санкции против 19 россиян из-за «дела Скрипаля» 

ИД «Собеседник» 5 апреля 2018
5 апреля администрация США может выслать из страны 19 физических лиц и пять организаций.
Об этом сообщают агентство Reuters, газета The Washington Post и телекомпания Fox News. По их данным, санкции вводятся в том числе против как минимум шести «российских олигархов», которые в январе попали в «кремлёвский доклад» Минфина США о ближайшем окружении российского президента Владимира Путина.
Кроме того, под новые санкции могут попасть два разведывательных подразделения РФ, которые, как считают в США, участвовали в кибератак последних двух лет.
Журналисты пишут, что после попытки убийства экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери советники президента США Дональда Трампа стали настаивать на введении нового пакета антироссийских санкций.
Сообщается, что за последнее время команда спецпрокурора Роберта Мюллера, которая расследует дело о вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году, допросила двух российских бизнесменов. Следователи даже досмотрели электронные устройства одного из них.
Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в организации покушения на Скрипалей, после чего более сотни российских дипломатов выслали из разных стран мира. Больше всех отличились США, которые выслали 60 российских дипломатов. Россия ответила тем же.
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