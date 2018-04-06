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Железняк отреагировал на попадание в санкционные списки
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Железняк отреагировал на попадание в санкционные списки США 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР) заявил, что считает попадание в санкционные списки США признанием его усилий по защите и продвижению национальных интересов России.
Как следует из опубликованного в пятницу заявления министерства финансов США, всего США внесли в пятницу в список санкций 38 российских бизнесменов и чиновников, а также компаний. Под санкции попали 17 чиновников. В список, в частности, вошли министр внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, начальник антиэкстремистского главка МВД генерал Тимур Валиулин и другие.
"Ну ввели они санкции в отношении моего товарища Константина Косачева, возглавляющего международный комитет Совета Федерации, Алексея Миллера, возглавляющего "Газпром", и ряда наших руководителей-силовиков: Патрушева, Золотова и Колокольцева. Неужели они думают, что после эти люди решат отказаться от своих взглядов и убеждений? Я с первой половины 2014 года во всех санкционных списках и не только не переживаю по этому поводу, но и считаю это своеобразным признанием моих усилий по защите и продвижению наших национальных интересов. Уверен, все внесенные в санкционные списки люди считают аналогично", — цитирует Железняка его пресс-служба.
Политик подчеркнул, что для Вашингтона не было и нет никакой аргументированной причины введения и расширения санкций против России.
"Несмотря на оговорку официального представителя американской администрации об отсутствии связи новых санкций с инцидентом в Солсбери, очередной антироссийский демарш США явно приурочен к сфабрикованному делу с отравлением Скрипалей, следствие по которому всячески пытаются запутать друзья Вашингтона в Лондоне", — сказал Железняк.
Все это выглядит как попытка давления на позицию России, которая не намерена вешать на себя ярлык виноватой в несовершенном преступлении, считает он.
"США недальновидно захлопывают дверь в двусторонних отношениях с нашей страной, а не держат ее открытой для диалога, как цинично заявляют, чем подрывают основу системы международных отношений. Ответственность за подобное суицидальное стремление к "точке невозврата" в международных отношениях полностью лежит на Вашингтоне и его сателлитах", — подытожил депутат Госдумы.
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