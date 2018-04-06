Железняк отреагировал на попадание в санкционные списки США

"Ну ввели они санкции в отношении моего товарища Константина Косачева, возглавляющего международный комитет Совета Федерации, Алексея Миллера, возглавляющего "Газпром", и ряда наших руководителей-силовиков: Патрушева, Золотова и Колокольцева. Неужели они думают, что после эти люди решат отказаться от своих взглядов и убеждений? Я с первой половины 2014 года во всех санкционных списках и не только не переживаю по этому поводу, но и считаю это своеобразным признанием моих усилий по защите и продвижению наших национальных интересов. Уверен, все внесенные в санкционные списки люди считают аналогично", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Политик подчеркнул, что для Вашингтона не было и нет никакой аргументированной причины введения и расширения санкций против России.

"Несмотря на оговорку официального представителя американской администрации об отсутствии связи новых санкций с инцидентом в Солсбери, очередной антироссийский демарш США явно приурочен к сфабрикованному делу с отравлением Скрипалей, следствие по которому всячески пытаются запутать друзья Вашингтона в Лондоне", — сказал Железняк.

Все это выглядит как попытка давления на позицию России, которая не намерена вешать на себя ярлык виноватой в несовершенном преступлении, считает он.