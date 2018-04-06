Панков: Практически на все заданные вопросы депутаты получили ответы

— Завершилось обсуждение с участием спикера Госдумы Вячеслава Володина, председателя правительства Дмитрия Медведева, руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова и членами правительства.

Могу сказать, что диалог был конструктивный. С приходом Володина в Госдуму, стала более открыта работа правительства… Заявлено 11 министров. Депутаты, замечу, без ограничения будут задавать вопросы и озвучивать свои предложения кабинету министров , — написал в своем блоге парламентарий.

— Практически на все заданные вопросы депутаты получили ответы, — сделал вывод Панков, — Всем нам предстоит серьезная законотворческая работа. Есть еще над чем работать, 11 апреля в Госдуме, фракция «Единая Россия» решила поддержать отчёт о деятельности правительства.

Подобные встречи по инициативе спикера стали регулярными, что делает совместную работу думы и кабмина результативнее.