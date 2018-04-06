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Панков: Практически на все заданные вопросы депутаты получили ответы
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Панков: Практически на все заданные вопросы депутаты получили ответы 

АиФ 24 минуты назад
Фото: АиФ
Депутаты Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» встретились сегодня с Председателем Правительства Дмитрием Медведевым и членами правительства. Об этом в своем Телеграм-канале «Пара слов» сообщил парламентарий Николай Панков. При этом депутат отметил, что заслуга в этом — спикера ГД РФ Вячеслава Володина. Депутат уверен, что деятельность председателя изменила отношения между структурами.
— Завершилось обсуждение с участием спикера Госдумы Вячеслава Володина, председателя правительства Дмитрия Медведева, руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова и членами правительства.
Могу сказать, что диалог был конструктивный. С приходом Володина в Госдуму, стала более открыта работа правительства… Заявлено 11 министров. Депутаты, замечу, без ограничения будут задавать вопросы и озвучивать свои предложения кабинету министров, — написал в своем блоге парламентарий.
— Практически на все заданные вопросы депутаты получили ответы, — сделал вывод Панков, — Всем нам предстоит серьезная законотворческая работа. Есть еще над чем работать, 11 апреля в Госдуме, фракция «Единая Россия» решила поддержать отчёт о деятельности правительства.
Подобные встречи по инициативе спикера стали регулярными, что делает совместную работу думы и кабмина результативнее.
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